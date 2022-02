Ultima neve in Appennino, camminate e ciaspolate con le Guide 100Fiori

Indirizzo non disponibile

Le Guide Centofiori propongono, per il secondo fine settimana di febbraio (sabato 12 e domenica 13), ciaspolate guidate con l'ultimissima neve che resiste in Appennino Modenese, al Lago Santo, e camminate in collina.



Escursioni

Sabato 12 - Perle nascoste nel Parco dei Sassi di Roccamalatina (pranzo al sacco)

Domenica 13 - La Cascata della Pulce e il Borgo dei Sassi di Varana (pranzo al sacco)

Ciaspolate

Sabato 12 Mattina - Ciaspolata al Lago Santo e al Lago Baccio

Sabato 12 Pomeriggio - Ciaspolata in notturna con luna piena al Lago Santo

Domenica 13 Mattina - Ciaspolata al Lago Santo e al Lago Baccio

Domenica 13 Pomeriggio - Ciaspolata al tramonto al Lago Santo e Baccio

Posti limitati, adatte a tutti compresi bambini dai 6 anni in su.

Per informazioni e prenotazioni visita il negozio online https://fattoriacentofiori.it/negozio/escursionismo/. Per chiarimenti tecnici contatto Guide via whatsapp 333 5293621.