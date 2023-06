"I canali di Modena", visita guidata di beneficenza con LaRoseNoire

Domenica 11 giugno alle ore 16.30, LaRoseNoire organizza una visita guidata dal titolo "I canali di Modena", il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza per la Romagna.

In particolare, LaRoseNoire propone una visita guidata il cui ricavato sarà interamente devoluto al ripristino della Biblioteca Manfrediana di Faenza dove, in particolare, la sezione bambini e ragazzi è andata completamente distrutta.

Durante la visita conosceremo la storia delle acque in Emilia Romagna dai tempi degli antichi romani all'Unità d'Italia: ponti, acquedotti, porti e canali artificiali. Un sorprendente percorso alla scoperta della Modena dei canali che hanno attraversato la città fino all'avvento della ferrovia e delle strade ferrate.



Ritrovo ore 16.20 davanti al Duomo di Modena. Costo di partecipazione 10 euro. Per ulteriori informazioni e iscrizioni, contattare info@larosenoire.it, tel. 3391196575 (telefonare nei seguenti orari: dalle 12 alle 14 dal lunedì al venerdì solo per informazioni, le prenotazioni si effettuano tramite email).