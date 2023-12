“Midnight – Ci Pensiamo Domani”, il capodanno di Mirandola al PalaSimoncelli

Proseguono senza sosta gli ultimi preparativi per il Capodanno musicale – evento inserito fra le decine di iniziative contenute all’interno di “Mirandola in XMAS” - previsto per la notte di San Silvestro presso il “Pala Simoncelli”. Uno sforzo congiunto, che ha portato ad un grande risultato: riportare un evento dedicato ai giovani nella Città dei Pico, dopo anni contraddistinti dai timori per tutti gli eventi ludico/culturali indoor.

La line up della serata denominata “Midnight – Ci Pensiamo Domani”, garantita dall’impegno dell’Amministrazione Comunale e degli uffici competenti, dall’Accento srl, dalla Fondazione Scuola di Musica “C&G Andreoli” e allo staff 1SHOT, in collaborazione con la Mirandolese fc, sarà composta dai seguenti artisti: Martino Guick, DJ e Producer di Mirandola, accenderà la console a partire dalle ore 22, seguito dal rapper Fra Betti - giovane talento musicale mirandolese. Successivamente, a partire dalle ore 23 fino alle 4 del 1 Gennaio, si alterneranno sul palco Yuri Veronesi, DJ molto seguito e apprezzato, per poi lasciare la console alla “guest star” della serata N4C: DJ/Producer famoso e seguito sui social, che segna il Midnight come sua ultima tappa del 2023. A chiudere il set sarà il DJ Alessandro Romagnoli. Artisti di prim'ordine, accompagnati dalla voce e dal microfono di Mirko Mazzali, storica voce della discoteca Alterego Club di Verona e attualmente speaker di Radio 5.9 media partner della manifestazione ed emittente che trasmetterà in diretta, e in forma integrale, tutto il party di capodanno.

Nel corso dell’evento, il servizio bar e ristoro sarà garantito da “Èpico” di Mirandola (presso il quale per tutta la settimana sarà possibile acquistare le prevendite); sarà inoltre garantito il servizio guardaroba, allestito all'interno del “Pala Simoncelli”. Il Capodanno Under 30, che torna nella location che lo ha reso un appuntamento riconosciuto in tutto il territorio della bassa, sarà caratterizzato dalla limitazione all’accesso per gli Under 14: ingresso con prevendita 25€ (consumazione inclusa), senza prevendita 30€ (consumazione inclusa) e tavoli a partire da 50€/persona (minimo 5 persone).