Torna “Capodanno a Sassuolo”: musica, divertimento e socialità

Torna “Capodanno a Sassuolo”: un momento di musica, divertimento e socialità insieme dopo gli anni in cui la Pandemia non l’ha reso possibile. Capodanno a Sassuolo, quest’anno, si terrà in piazzale Della Rosa, con la straordinaria scenografia del Palazzo Ducale, approfittando di “Sassuolo on Ice” aperta e disponibile sin dalla prima serata.

Musica e divertimento accompagneranno il capodanno sino alle 23,30 circa quando, accompagnato da una fetta di panettone, verrà distribuito a tutti i presenti spumante per il brindisi di mezzanotte, anticipato dai saluti e dagli auguri del Sindaco e della Giunta che daranno vita al countdown verso il 2023.