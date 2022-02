Spilamberto, il magico gioco del Carnevale scende in Piazza

Il Comune di Spilamberto, in collaborazione con Magic Market, organizza per domenica 6 marzo "Il Magico Gioco del Carnevale", che si terrà in tutto il centro storico dalle ore 10.00 alle ore 18.30.

Il programma prevede tantissimi giochi di carnevale, sparsi in una una serie di postazioni dove gli animatori proporranno giochi divertenti adatti a tutti, come bolle di sapone e truccabimbi itineranti.

Per chi si presenterà in costume, sarà messo in palio 6 buoni spesa da spendere nei negozi di Spilamberto per i costumi di Carnevale più divertenti e simpatici (gareggiano sia gli adulti che per bambini).

Non mancheranno le degustazioni e il mercatino handmade, con autoproduzioni per bambini, creazioni fatte a mano uniche e particolari selezione a cura di Magic Market.

L'evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19. L'ideazione e il coordinamento sono a cura di Magic Market, il promotore è l'@Associazione Genitori e Amici del Fabriani, in collaborazione con Vivi Sanvito & le Fruste Infuocate. Per ulteriori informazioni contattare Magic Market all'indirizzo infomagicmarket@gmail.com o su WhatsApp al 338 8971889.

Programma completo