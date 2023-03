Festa a Medolla con il “Carnival Show”, in programma domenica 19 marzo. A partire dalle 14.30, piazza Missere si animerà con carri mascherati statici, da cui verranno lanciati tantissimi doni, e poi gonfiabili, musica e animazione con trampolieri e giocolieri, per il divertimento di tutti i bambini, ovviamente attesi in maschera. Per gli amanti di hot dog e ciambelle, ci sarà un “American corner”, insieme allo stand gastronomico a cura della Consulta Giovani che, dalle 18 in poi, si animerà con un aperitivo in maschera accompagnato da dj set. L’evento è organizzato da Pro Loco Medolla, Scuola Viva, Babbi Babbei, Medolla Beer Festival e Comune di Medolla.

In caso di maltempo l’appuntamento verrà rinviato a domenica 2 aprile. Per informazioni scrivere alle seguenti mail: associazionescuolavivamedolla@gmail.com o prolocomedolla@gmail.com.