Mercato nel fine settimana, tutti i colori dell'autunno a Carpinfiore

Settembre è il mese dell’edizione autunnale di Carpinfiore: sabato 12 e domenica 13 settembre torna l’evento florovivaistico, organizzato da SGP Eventi, con il patrocinio del Comune di Carpi. Giunto alla sesta edizione autunnale, Carpinfiore è nuovamente pronta ad accogliere appassionati dal pollice verde ed interessati dopo i mesi di lockdown che hanno visto annullare l’edizione primaverile.

Il centro della città dei Pio, da Piazza Garibaldi a via Matteotti, passando per Corso Alberto Pio e il Rialzato di Piazza Martiri, si trasformerà in un tappeto colorato e profumato con oltre 30 floricoltori provenienti da tutta Italia. Gli espositori saranno a disposizione per consigliare nella scelta delle piante da acquistare ma anche su come farle crescere e curarle, nelle serre o balconi protetti per la prossima primavera o su come piantare i bulbi e semenze.

Sono tante le varietà di fiori e di piante che sbocciano in autunno, stagione che nell’immaginario collettivo non è tradizionalmente associata alla fioritura. Ma non è affatto così: a Carpinfiore si potranno scoprire piante insolite, che fioriscono per tutto l’inverno, come ad esempio i settembrini. Fioriscono proprio in questo mese e fanno parte della vastissima famiglia degli Aster, originari del Nord America e la loro fioritura, estremamente abbondante, dura a lungo.

Anche il ciclamino, con i suoi inconfondibili fiori sboccia per tutto l'inverno, fino ad aprile ed è una delle più diffuse piante da appartamento, vive 4-5 anni Da citare anche le camelie, altre specie con fioriture autunnali con numerosissimi fiori bianchi, che sarà possibile acquistare nella due giorni carpigiana.

Le Rose, anche a settembre regine delle manifestazioni florovivaistiche, saranno a cespuglio, ibridate profumatissime e dai tanti colori, pastello o acceso come quelle inglesi Rose Meilland.

A completare l’offerta il caratteristico mercatino dei prodotti in fibre naturali per la casa, lavande, profumi e originalissime sculture in ferro battuto per i giardini e per suggestioni d'inverno. Inoltre artisti dell’ingegno e stand gastronomici con i prodotti tipici delle regioni italiane come i prodotti bio della Valdichiana, prodotti caseari della Valcamonica e della Sardegna, focaccia genovese e birra artigianale di Consolare 72 con Apa, Belgian Ale, Golden Ale, Pils e Aceto di birra.