Carpinfiore, la mostra mercato torna nella città dei Pio

Sabato 8 e domenica 9 ottobre la mostra mercato Carpinfiore, organizzata da SGP Eventi con il Patrocinio del Comune di Carpi, riempirà, con una moltitudine di colori e profumi, Pizzetta Garibaldi, Corso Alberto Pio, Rialzato di Piazza Martiri, via Mazzini, grazie a floricoltori provenienti sia dal territorio locale che dal resto d’Italia.

Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati dal pollice verde e per i curiosi, che potranno contare su un’offerta variegata e insolita: in autunno fioriscono tantissime piante ed è il periodo perfetto per le erbe aromatiche.

L'evento si terrà dalle ore 9.00 alle ore 20.00.