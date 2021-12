Castelnuovo ricorda John Lennon con musica e poesie

Pezzi indimenticabili e brani poetici per ricordare una delle figure più importanti del Novecento, non solo in ambito musicale, ma anche culturale.

Domani, mercoledì 8 dicembre, nel 41° anniversario della morte di John Lennon, l’auditorium Bavieri di piazza Brodolini a Castelnuovo farà da cornice all’evento “John Lennon poeta, musicista, pacifista”. Alle 14.30 aprirà l’evento Samuel Malavolti con alcune canzoni dello stesso Lennon e dei Beatles rivisti in chiave acustica, a seguire concerto di Stecca & Cover Garden, con interventi poetici e letterari di Francesca Malagoli e Giulio Ferrari.

Al termine dell’evento tutto il pubblico sarà invitato sul palco per cantare “Happy Xmas (war is over)”, il brano scritto da John Lennon e Yoko Ono per protestare contro la guerra in Vietnam e diventato negli anni un classico natalizio.