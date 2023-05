In Piazza Roma torna la pixel art "green" di Cefa Onlus

CEFA Onlus torna in piazza a Modena il 27 maggio per celebrare la Giornata Mondiale dell’Ambiente e riempire il mondo di verde. Una giornata dedicata a sensibilizzare i cittadini alla tutela dell’ambiente e al rispetto delle persone, perché oggi più che mai dobbiamo prenderci cura del nostro pianeta, partendo proprio da ciò che ci circonda.

Piantare alberi in Italia e nel Mondo è uno dei modi che abbiamo a disposizione per contrastare i peggiori effetti della crisi climatica rimanendo accanto agli agricoltori che per primi ne vivono le conseguenze. Gli alberi sono la forma vivente più generosa del Pianeta: puliscono aria e acqua, sequestrano la CO2 e per molte culture sono simboli sacri. Gli alberi sono indispensabili alla rigenerazione del terreno.

Con una donazione a partire da 5 € i cittadini riceveranno una piantina aromatica (basilico, timo, rosmarino, origano) e aiuteranno CEFA a piantare alberi a Modena per contrastare la CO2 e in Ecuador per proteggere la Foresta Amazzonica.

Grazie ai volontari di CEFA le piante aromatiche riempiranno la piazza creando il disegno di un grande rubinetto, dalle 9 alle 19.00 di domenica 27 maggio. Per chi non può venire in piazza sarà possibile vedere l’immagine della pixel art dal sito di CEFA e sostenere il progetto con una donazione. www.cefaonlus.it

L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Modena e con il supporto di: Coop Alleanza 3.0, Kerakoll, Emilbanca, Tetrapack, Italia Zuccheri, Confcommercio.