Mirandola, al via le celebrazioni per il bicentenario dalla nascita di Francesco Montanari

Un anno di eventi, cinque in tutto, dedicati a Francesco Montanari in occasione del bicentenario dalla sua nascita. È quanto ha organizzato il Comune di Mirandola, Assessorato alla Cultura, in onore dell’illustre mirandolese distintosi al fianco di Giuseppe Garibaldi durante la Spedizione dei Mille.

Il primo è in programma domani sabato 22 gennaio alle ore 10.45, giorno della sua nascita, a San Giacomo Roncole, quando il Sindaco di Mirandola Alberto Greco e l’Assessore alla Cultura Marina Marchi, unitamente alla Presidente del Consiglio Comunale Selena De Biaggi, alla Preside della scuola media “F. Montanari” e al Vicepresidente del Centro Studi Internazionali Giovanni Pico della Mirandola Claudio Sgarbanti, innanzi a quella che fu la sua casa natale, porteranno l’omaggio della città alla sua memoria ed apriranno ufficialmente le celebrazioni.

“C’è la ricorrenza, ma ci sono anche i valori e l’esempio che Montanari, protagonista dell’Unità d’Italia, con le sue gesta ha lasciato – dichiara l’Assessore Marchi - Ci poniamo pertanto, attraverso questa rassegna, non solo di ripercorrere la sua storia, ma di valorizzarla, in quanto storia di Mirandola e d’Italia. Quindi, di farla conoscere e trasmettere alle giovani generazioni e a tutti”.