Centofiori in giardino, tre serate da gustare e degustare

L'Agriturismo Centofiori si sposta in giardino per 3 serate da gustare e degustare. Vini biologici di cantine selezionate saranno abbinati a pietanze ideate dal Bioagriturismo Centofiori per un viaggio alla scoperta di piccole eccellenze del territorio, da gustare e degustare nel nostro giardino.

Ad accompagnarci in ogni serata musica dal vivo, brezza serale e una pioggia di stelle:

Giovedì 13 luglio Centofiori in giardino con Vini di Franchina e giarone - Musica Live con Stefano Calzolari (pianoforte) e Lucia Dall'Olio (voce)

Centofiori in giardino con Vini di Franchina e giarone - Musica Live con Stefano Calzolari (pianoforte) e Lucia Dall'Olio (voce) Mercoledì 26 luglio Centofiori in giardino con Vini di Poderi Fiorini - Musica Live con Michele Vignali (sassuolo) e Marcello Pugliese (chitarra)

Centofiori in giardino con Vini di Poderi Fiorini - Musica Live con Michele Vignali (sassuolo) e Marcello Pugliese (chitarra) Mercoledì 23 agosto Centofiori in giardino con Vini di Cantina Ferraretti - Musica Live con Davide Fregni, (pianoforte) Francesca Cavalieri (voce) e Francesco Coppola (batteria)

Info, prezzi e prenotazione delle serate su: https://fattoriacentofiori.it/negozio/. Seguici su facebook, instagram e su www.fattoriacentofiori.it.