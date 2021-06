Chocobo Band alla Trattoria Da Guido con "Tales From Other Worlds"

Finalmente La Chocobo Band potrà tornare sul palco con il primo di una serie di concerti per presentare il loro nuovo album "Tales From Other Worlds". L'evento è previsto domenica 11 luglio alla Trattoria Da Guido di Fiorano Modenese. Nel rispetto delle norme sanitarie del momento, i posti saranno limitati e soggetti a PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. Fisso Trattoria: 0536-920727 Cellulare: 339-8038964 -INGRESSO GRATUITO CON CONSUMAZIONE OBBLIGATORIA.

A differenza del precedente lavoro “Shuffle or Groovy”, incentrato su rivisitazioni dei brani in chiave intima e sperimentale, questo nuovo viaggio nei favolosi universi della serie è un concentrato di potenza ed epicità, che permetterà di assaporare le stesse emozioni provate davanti alle scene più esaltanti dei giochi in chiave progressive rock / symphonic metal. I brani proposti spaziano attraverso i più celebri capitoli della saga e sono stati riarrangiati secondo il gusto della band per assicurare una resa il più possibile cinematografica e d’impatto. Oltre alle elaborate partiture orchestrali e alle digressioni elettroniche, sarà presente anche un vero e proprio coro registrato dal vivo a sottolineare le parti più epiche. Naturalmente non mancheranno alcuni assaggi delle romantiche ballate, momenti caratterizzanti di ogni capitolo della serie di videogiochi, che vi permetteranno di sognare con atmosfere malinconiche prima di nuove, esaltanti battaglie contro i boss.

