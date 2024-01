Ciaspolata al tramonto, in discesa! Dal crinale all'Abetone

Il ritrovo sarà alle ore 14.30 presso il parcheggio del Municipio; il rientro è previsto entro le ore 18.

"Questo pomeriggio la prendiamo comoda! - spiega Cristina Mori - Approfittiamo degli impianti di risalita per prendere una seggiovia che ci porterà fino al rifugio Selletta, proprio sul crinale tosco-emiliano. Da qui ci scalderemo con una breve salita, fino a un punto panoramico da cui potremo ammirare a 360 gradi il crinale appenninico innevato ma anche il verde versante toscano e le bianche Prealpi, per poi goderci la lenta discesa lungo sentieri nel bosco, accompagnati dalla calda luce del sole e da stupendi scorsi sulla selvaggia Val Sestaione alla nostra destra. Giocose pratiche di Ecopsicologia e brevi assaggi di meditazione ci accompagneranno durante il cammino, facendoci apprezzare ancora di più l'ultimo tratto di bosco che percorreremo alla luce delle stelle e delle torce".



Il livello di difficoltà: 5 km circa, dislivello 100m in salita (facoltativi), 400m in discesa. Equipaggiamento necessario: scarpe da trekking impermeabili e alte alla caviglia, abbigliamento comodo a strati, felpa/pile caldi, berretto e guanti, snack energetici, 1l acqua o tisana, giacca impermeabile, ciaspole e bastoncini da trekking con puntale da neve (noleggiabili in loco al costo di 10euro).



La prenotazione è obbligatoria possibilmente entro 48 h prima, telefonando o scrivendo un whattsapp a Cristina (psicologa e guida GAE) al 3408628932.



Costi: 20 euro adulti, 10 euro bambini e ragazzi fino ai 18 anni (comprende il solo accompagnamento escursionistico). Promozione: se si partecipa anche alla ciaspolata del mattino, questa avrà un costo di soli 10 euro. La seggiovia ha un costo di 8 euro a persona. Conduce: Cristina Mori - psicologa, istruttrice Mindfulness, guida ambientale escursionistica.