Modena, appuntamento a due ruote con la Ciclocamminata di Natale

Domenica 19 dicembre un grande evento colorerà le strade di Modena: la Ciclocamminata di Natale, organizzata da Azienda Agricola Villa Forni e Pregnolato Eventi, che vedrà correre insieme all'insegna della solidarietà, dell'integrazione, e dell'ecosostenibilità persone di qualsiasi età e condizione.

Partirà da Villa Forni, a Cognento di Modena, alle ore 10.00 (ritrovo ore 9.30), giungendo fino alle vie del centro storico dove i partecipanti potranno ristorarsi presso il bar Saint Honoré e farà quindi ritorno a Villa Forni dove si festeggerà tutti insieme il Santo Natale con un piatto di tortellini.

Il pacco gara ha un costo di 15 euro, comprensivo di vestito da babbo natale (limitato), pettorale e ristori. Il ricavato sarà devoluto per le attività I'm Possible ASD e i suoi progetti.

Iscrizioni presso Papillon, Errea Sport Via Emilia Ovest. Per ulteriori informazioni, contattare Roberto Pregnolato al numero di tel. 335394196 / 0595802476. In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.