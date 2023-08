"Cime di Birra" torna con la terza edizione per le vie di Sestola

Prezzo non disponibile

Dal 1 al 3 Settembre a Sestola torna la festa "Cime di Birra" che raggiunge quest'anno la sua terza edizione. La festa di svolge all'interno del Centro Storico del paese, ad ingresso gratuito, e vede la partecipazione di numerosi birrifici artigianali e di alcuni tra i migliori food truck d'Italia.

Un food truck festival di prima qualità, tra piatti gourmet e ricette della tradizione sapientemente miscelati in un cocktail di gusto davvero imperdibile. Ogni furgoncino propone una varietà di prelibatezze che compongono un ricco menù, per andare incontro alle esigenze di ogni palato

Alcuni tra i migliori birrifici del territorio e non solo, saranno presenti tra Piazza della Vittoria, Corso Libertà e Piazza Passerini. Non mancherà inoltre la Musica con diversi punti e vari generi musicali attivi nell'area gastronomica del festival

Per i tre giorni di festa è garantito il divertimento con numerose attività per bambini e famiglie ma anche per i più giovani. Sono previste infatti nelle serate di Venerdì 1 Settembre musica con Raffa Fl, Luca Soldi dj e Yassine dj.

Sabato 2 Settembre è invece la volta della serata "Tremenda" a partire dalle ore 21.

L'evento è organizzato da Feednfood eventi in collaborazione con l'Ufficio Turistico di Sestola. Informazioni: 340 5939416