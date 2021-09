Cime di Birra 2021, al via il festival delle eccellenze di strada

Anche quest'anno a Sestola arriva "Cime di Birra 2021", il Buskers & Food Truck Festival che si propone come primo e unico format in Italia che unisce tutte le eccellenze di strada: Cibo Gourmet, Artisti di Strada (Buskers) e Urban Market.

Dal 3 al 5 settembre Corso Umberto I e Corso Libertà si animeranno con i migliori Food Truck e Birrifici dello stivale per scaldare "anima e stomaco" agli avventori. Come contorno musica dal vivo, buskers e mercatini urbani: il tutto ad ingresso gratuito. Non mancheranno i giochi per bambini, per intrattenere anche i più piccoli.

Nella giornata di venerdì, la festa inizierà alle ore 17.00 e terminerà a mezzanotte, mentre sabato e domenica si partirà alle 11.00.

L'accesso a #CimeDiBirra sarà libero con Certificazione Verde COVID 19 (Green Pass), come previsto dall’articolo 9-bis del dl 52 del 2021. Per ulteriori informazioni, contattare info@feednfood.it | 335665874 | Facebook: Cime di Birra 2021.

L'evento è organizzato da Feednfood in collaborazione con: IAT Cimone, Sestola e Busk&at - Food Truck & Buskers Festival.

