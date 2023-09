Quattro serate di cinema all'aperto a Casumaro Finalese

Il Comune di Finale Emilia, in collaborazione con la Biblioteca “Ileana Ardizzoni” APS di Casumaro, la Cooperativa Sociale Percorsi che gestisce il Nuovo Cinema Corso a Finale Emilia e la Cooperativa Sociale Caracol di Casumaro finalese, organizza da lunedì 4 a mercoledì 13 settembre una rassegna cinematografica all’aperto, presso la LumacArena di via Garigliano 14 a Casumaro, con ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti e inizio proiezioni ore 21.00.

“Abbiamo voluto portare questa iniziativa, curata dal nostro Ufficio Cultura e dall’assessore Elisa Cavallini, nella frazione di Casumaro – dice il sindaco di Finale Emilia, Claudio Poletti – per tenere fede a quanto promesso in campagna elettorale. Casumaro e le altre frazioni meritano attenzione: con il supporto dell’associazionismo locale, in questo caso con la Biblioteca Ardizzoni e Caracol, e il lavoro delle Consulte di frazione, stiamo cercando di prenderci cura in modo concreto delle esigenze che arrivano da tutto il territorio”.

Questi i film che verranno programmati alla LumacArena di Casumaro: lunedì 4 settembre: "Lunana il villaggio alla fine del mondo" di Pawo Choyning Dorji (Bhutan, 2019); mercoledì 6 settembre: "Minions 2. Come Gru diventa cattivissimo" di Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val (USA, 2022); lunedì 11 settembre: "Un divano a Tunisi" di Manele Labidi Labbè (Tunisia, Francia 2019); mercoledì 13 settembre: "Troppo cattivi" di Pierre Perifel (USA, 2022).