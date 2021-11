Cioccolamberto, torna la Festa del Cioccolato di Spilamberto

Nel weekend del 27 e 28 novembre il centro storico di Spilamberto prende vita e ospita il ritorno della seconda edizione della fiera del cioccolato Cioccolamberto. Dopo la cancellazione del 2020, l’associazione di commercianti Le Botteghe di Messer Filippo (con il patrocinio del Comune di Spilamberto) ha voluto riorganizzare l’evento per dare un segnale di ripartenza e recuperare un’iniziativa che nel 2019 aveva raccolto grande successo.

L’evento si svolgerà nel cuore storico della cittadina tra Piazza Rangoni, ai piedi della rocca medioevale, Piazza Roma e Corso Umberto I. Il cioccolato sarà protagonista in tutte le sue sfaccettature con Degustazioni, Mercatini con le più originali creazioni accanto alla grande tradizione, Laboratori ed Esperienze pratiche offerte dai migliori maestri Cioccolatieri da tutta Italia, Show Cooking, Musica live ed infine gli Artisti di Strada.

Umberto Costantini, Sindaco di Spilamberto, ha spiegato: “Si tratta di una bella occasione per vivere il nostro paese. Vogliamo far capire che non siamo solo una cartolina, ma che l’Emilia Romagna, Modena, Spilamberto sono la patria del ben vivere e del ben fare. Durante Cioccolamberto vedrete una Spilamberto piena di cioccolato già illuminata per il prossimo Natale e accogliente per chi vorrà venire a farci visita”.

“Come associazione – sottolinea Angelica Martina, segretario Lapam Spilamberto – abbia aderito volentieri a questa iniziativa che dà valore e prestigio al nostro territorio e che darà modo a tante persone di incontrare anche le imprese commerciali e artigianali di Spilamberto”.

Tuttavia, il cioccolato non sarà la sola star del festival, sostenuto anche dal Comune di Spilamberto. Lapam nella splendida cornice di Piazza Rangoni metterà al centro l’Amaretto di Spilamberto: questo delizioso e versatile dolce, che potrebbe ricevere presto la certificazione di prodotto Tipico, sarà protagonista di dimostrazioni e di un concorso culinario che decreterà la miglior preparazione a base di amaretto, a cui si abbineranno numerosi racconti sulla sua storia e sul suo uso nella tradizione. “La valorizzazione dei prodotti da forno artigianali – sottolinea Daniele Casolari, segretario Licom - rientra in un progetto della Regione Emilia-Romagna, in occasione della ‘Giornata del Pane’, che ha visto la partecipazione di Lapam che, all’interno di Cioccolamberto, promuoverà l’Amaretto con la presenza anche di fornai artigianali”.

La festa, che si svolgerà sia sabato che domenica dalle 9 alle 20, sarà ad ingresso gratuito e libero con Green Pass.