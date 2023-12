Mirandola, il 2024 dell'Auditorium Montalcini inaugura con "Clown in libertà"

Ad inaugurare il nuovo anno dell'Auditorium RIta Levi Montalcini di Mirandola, uno spettacolo di circo contemporaneo con la compagnia Teatro Necessario in “Clown in libertà”, venerdì 5 gennaio, ore 21. Sul palco tre buffi, simpatici e talentuosi clown, Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini e Alessandro Mori, “Clown in libertà” è un momento di euforia, ricreazione e ritualità catartica per tre buffi clown che paiono colti da un’eccitazione infantile all’idea di avere una scena ed un pubblico a loro completa disposizione.

Un concerto continuamente interrotto dalle divagazioni comiche dei musicisti o uno spettacolo di clownerie ben supportato dalla musica?

Vincitore di numerosi premi e riconoscimenti come: Eolo Award 2011, Premio Regione Piemonte e Premio Otello Sarzi nuove figure del teatro, “Clown in libertà”, come suggerisce il titolo, racconta il pomeriggio anomalo di tre personaggi che vogliono allestire uno spettacolo per divertire, stupire e conquistare il pubblico, cercando di sorprenderlo con ogni mezzo, anche a costo di prevaricare gli uni sugli altri.

Ecco, dunque, che ci troviamo ad assistere a sequenze di mano a mano, duelli al rallentatore, intricati passaggi di giocoleria, evoluzioni e piramidi. Ma è la musica la vera colonna portante: accompagna, scandisce e ritma ogni azione. L'intero spettacolo risulta così come un grande, unico e continuo viaggio musicale che non si interrompe, nemmeno durante le acrobazie più impensabili.

Info biglietti: per questo spettacolo è valida la promozione 2 biglietti (1 adulto + 1 under14) a 20€, solo presso la biglietteria del Teatro con ritiro il giorno dello spettacolo. La biglietteria riaprirà il 5 gennaio alle ore 17, i biglietti si possono acquistare online su Vivaticket e prenotare tramite e-mail all’indirizzo mirandola@ater.emr.it e con messaggio WhatsApp al numero 333 2455605.