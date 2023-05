"La Badante", commedia di beneficenza a Savignano

Venerdì 26 maggio, alle ore 21, la compagnia teatrale Sangue Misto di Castelnuovo porterà sul palco la brillante commedia “La Badante”, libero adattamento dell’omonima commedia di Stefano Palmucci e con la regia di Giorgio Pagliani.

La rappresentazione si terrà presso il Teatro comunale 'La Venere' di Savignano sul Panaro e racconta di un evento non previsto scuote la tranquillità di una famiglia romagnola: l'anziano padre si innamora della badante proveniente dall'Europa orientale... Immediata scatta il dubbio nei due figli e nelle rispettive mogli: non è che la badante porterà via l'eredità del babbo?

Ricorrono allora a svariate collaborazioni per scongiurare questa eventualità e, tra peripezie e colpi di scena, al terzo atto di questa commedia brillante lo spettatore troverà il bandolo della matassa...

“La Badante” è uno spettacolo a scopo benefico, organizzato da Varie Associazioni del Terzo Settore, dai francescani secolari di Modena, Vignola e San Martino in Rio e con il patrocinio del Comune di Savignano.

Il ricavato dello spettacolo andrà in beneficenza ai Frati Minori Cappuccini Dell’Emilia Romanga per l'emergenza terremoto in Turchia e Siria. A seguito del recente e devastante sisma, nei conventi di quelle regioni ancora agibili, sono state infatti accolte decine di persone sfollate, bisognose di tutto.