“Concentrati sul problema”: ecco il primo libro di Paolo Lutti

Si svolgerà lunedì 12 giugno, alle ore 18.30 presso il Modena Golf & Country Club in via Castelnuovo 4 a Colombaro (MO), la presentazione di “Concentrati sul problema” - Il primo libro di Paolo Lutti.

Il sottotitolo del libro fa entrare da subito il lettore nell'argomento trattato “La fortuna non esiste. Esiste quello che noi decidiamo ci porti ad essere fortunati”. Al perché Paolo Lutti, noto imprenditore modenese, ha deciso di scrivere questo suo primo libro, ecco la sua risposta: "Quante volte ci siamo sentiti dire: pensa alla soluzione? E quante volte ci siamo sentiti impotenti di fronte a quella affermazione, completamente impantanati nel dubbio e nella difficoltà del provare a dare risposta a quella richiesta? Questo testo ribalta completamente il concetto di problema partendo dal principio dell'essere: ogni soluzione contiene un fondamentale aspetto valoriale: quando il perché è forte, il come si trova sempre!"

La prefazione è a cura di Davide Malaguti, Business Coach e Imprenditore - “Con un linguaggio chiaro e coinvolgente, l'autore riesce a trasmettere concetti profondi e complessi in modo semplice e accessibile a tutti. Il libro si rivolge a un pubblico ampio, offrendo spunti di riflessione sia a chi è alle prime armi nella ricerca del proprio “perchè”, sia a chi ha già intrapreso questo percorso e desidera approfondire ulteriormente. In queste pagine, scoprirete strumenti preziosi che vi aiuteranno a sviluppare un approccio costruttivo e proattivo di fronte ai problemi, imparando a riconoscere le vostre risorse interne e a utilizzarle al meglio. Inoltre, vi renderete conto che ogni problema nasconde in sé un'opportunità di crescita e di apprendimento, a patto di saper cogliere il messaggio celato tra le righe”.

Postfazione a cura di Gian Paolo Maini, Giornalista e imprenditore - “L'approccio alla risoluzione dei problemi rende il libro di Lutti del tutto innovativo, un approccio che accomuna il punto di vista prettamente lavorativo a quello psicologico, senza mai perdere di vista la semplicità delle piccole cose di ogni giorno. Paolo Lutti si apre ai lettori e spiega con trasparenza e autenticità come e perché “ha deciso di decidere”, con una scorrevolezza di pensiero e scrittura che rendono “Concentrati su problema” un volume che si legge tutto d'un fiato”.

Paolo Lutti - Imprenditore classe ‘78, nato a Pavullo nel Frignano in Provincia di Modena, fonda a 19 anni la sua prima azienda. Oggi è manager e formatore nell'ambito immobiliare, della consulenza e dei servizi alle imprese e ricopre la figura di business mentor per svariati imprenditori e realtà.

Il libro è disponibile ora su Amazon sia in versione cartacea che Kindle. Evento in partnership con ParlandodiSport.it e ingresso libero fino al raggiungimento della massima capienza della sala, modera Marcello Marchesini.