Carpi, "Concerti al Monastero" inaugura sulle note di Daniela Pini e Davide Burani

Nel comune di Carpi, parte la seconda edizione della rassegna musicale “Concerti al Monastero 2021”. Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Monastero delle Suore Clarisse di Carpi e l’Associazione Culturale Cantieri d’Arte, che ne cura anche la direzione artistica.

La rassegna, che si snoderà in due appuntamenti, ha l’intento di far conoscere e valorizzare la splendida chiesa di Santa Chiara, presso il Monastero delle Suore Clarisse di Carpi, con l’aiuto di un programma musicale di alta qualità. Le date dei due appuntamenti di “Concerti al Monastero”, entrambi di sabato alle ore 17, saranno il 4 dicembre e l’11 dicembre.

Tutti i concerti di “Concerti al Monastero” sono ad ingresso gratuito con posti limitati. La prenotazione è obbligatoria solo via e-mail all’indirizzo cantieridarte@libero.it. Per l’accesso ai concerti è necessario essere in possesso di green pass ed è obbligatorio indossare la mascherina.

Il primo concerto che darà il via alla rassegna avrà luogo sabato 4 dicembre, alle ore 17.00, presso il Monastero di Santa Chiara, in Corso Fanti, 79 a Carpi (Modena) e ad esibirsi sarà il mezzosoprano Daniela Pini, accompagnata all’arpa da Davide Burani, proponendoci un coinvolgente programma dal titolo “En prière – Meditazione per mezzosoprano ed arpa”.