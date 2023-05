Una serata di concerti per la Notte Europea dei Musei alla Chiesa del Voto

Sabato 13 maggio, in occasione della Notte Europea dei Musei, la Chiesa del Voto ospiterà numerosi eventi musicali organizzati dall’associazione Modena Musica Sacra.

A partire dalle ore 18, i ballerini di APAD - corso di avviamento professionale alla danza diretto da Alex Atzewi - danzeranno su musiche eseguite dal coro Juvenes Cantores diretto dal M° Daniele Bononcini, in un evento che unisce musica sacra dal vivo e danza. Come spiega il direttore artistico Bononcini, «Cercheremo di dare alla nostra performance una tensione verticale, che possiamo chiamare “preghiera”». Tutti i pezzi cantati appartengono al repertorio sacro, e non mancano riferimenti alla Madonna poiché la Chiesa è a Lei dedicata. Sarà inoltre eseguita al pianoforte dal M° Bononcini la Polacca Fantasia di F. Chopin: «In essa il genio polacco è stato ispirato da un susseguirsi di temi nostalgici ispirati dal pensiero della sua patria, che solo alla fine pare essere raggiunta grazie a un crescendo assolutamente gioioso. Ebbene, proprio per questi contenuti, è facile fare un parallelo trasponendo il tutto in una dimensione sacra, in cui si può sostituire la patria Polonia con la patria celeste del Paradiso: infatti ogni anima, anche inconsapevolmente, aspira ad un al di là di gioia eterna e imperturbabile, impossibile da conseguire pienamente sulla terra» spiega Bononcini. Le performances avranno una durata di 30 minuti e saranno replicate alle ore 18 e alle ore 19.30.

Successivamente, nella stessa sera, i cori di Modena Musica Sacra proporranno due concerti corali in cui saranno eseguite alcune delle più belle pagine del repertorio gregoriano e polifonico (J.S. Bach, J.M. Haydn, G.F. Handel, D. Bartolucci…). Saranno protagonisti i Pueri Cantores, Juvenes Cantores, la Schola Polifonica e la Schola Gregoriana, per un totale di oltre 60 coristi. I concerti saranno replicati alle ore 20.30 e 21.30 per consentire una maggiore partecipazione di pubblico.

Per tutti gli eventi, patrocinati dal Comune di Modena e sostenuti da Clal, l’ingresso è libero e gratuito.