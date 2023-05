La Tenda di Modena, concerti e improvvisazioni teatrali nel weekend

Si concentra soprattutto sulla musica rock il fine settimana della Tenda, con due serate di concerti, venerdì 12 e sabato 13 maggio, in cui si esibiscono complessivamente otto band. Domenica 14, invece, è in programma un appuntamento di improvvisazione teatrale. Le iniziative, a ingresso gratuito, rientrano nella rassegna culturale inserita nell’ambito delle attività proposte dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Modena.

Le due serate live sono curate dall’associazione Intendiamoci. In particolare, venerdì 12 alle 20.30 si svolge “Undernoise hardcore Fest 2”, un’iniziativa dedicata alla musica hardcore realizzata in collaborazione con Undernoise Modena crew; sul palco salgono le band Fulci, No half measures, Fracture, Brainsore e Final struggle.

Sabato 13, alle 21, è invece la volta dei Logical terror, che tornano nella sala di viale Monte Kosica a distanza di alcuni anni per presentare il nuovo album “Sides of the unknown” prodotto da Silent ghost production e in uscita sull’etichetta Darktunes music. Special guest della serata sono i Panni sporchi, groove metal band delle province di Modena e Ferrara, in tour promozionale per il loro 30esimo anniversario di attività, che coincide con la pubblicazione dell’ultimo disco “Il Santo niente” uscito lo scorso dicembre (anche questo prodotto da Eddy Cavazza per Silent ghost production). Ad aprire il live è invece la formazione reggiana Watching the abyss, al primo live alla Tenda.

Il programma settimanale della Tenda si conclude domenica 14 alle 20.30 con l’evento di improvvisazione teatrale “Long stories”, a cura di Improgramelot. La serata, che comprende i saggi di fine corso degli attori coinvolti, è una performance di improvvisazione teatrale vicina allo spirito del teatro su testo, ma libera da copione, scenografia e costumi: gli attori non sanno a cosa daranno vita, né come finiranno le loro storie, fino al momento in cui si spegneranno le luci sul palco, mentre gli spettatori non sanno se si ritroveranno tra le pieghe di una commedia romantica, nel mondo magico delle fiabe o ad ascoltare un musical.

Il calendario completo di tutte le iniziative e le modalità di prenotazione sono consultabili sui canali social e sul sito web de La Tenda all’indirizzo www.comune.modena.it/latenda. Per informazioni: mail latenda@comune.modena.it, telefono 059 2034810.