Castelnuovo, un concerto all'alba al Parco Rio Gamberi

Ritmi d’autore per salutare in modo non convenzionale l’inizio di un nuovo giorno. Al Parco Rio Gamberi di Castelnuovo sabato 30 luglio alle 5.30 si rinnova l’appuntamento con il concerto all’alba, un’iniziativa proposta dall’Associazione Amici dell’Organo “Johann Sebastian Bach” e dall’Associazione culturale Cantieri d’Arte, nell’ambito dell’undicesima edizione della rassegna “ArmoniosaMente – Lungo le antiche sponde”.

“C’era una volta” è il titolo della performance musicale, un concerto di grande suggestione nei pressi della tenda indiana del parco principale del paese, che per l’occasione sarà teatro dell’esibizione di due musicisti di grande esperienza e talento: il chitarrista e polistrumentista Giuseppe Tropeano, che suonerà la chitarra classica, e il percussionista Giacomo Tongiani, che batterà il ritmo con la marimba e il vibrafono.

Per i partecipanti, come ormai consuetudine, ci sarà la possibilità di fare colazione in loco al termine del concerto; si consiglia di portare un telo o un cuscino per assistere all’evento comodamente seduti sull’erba.