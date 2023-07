A Nonantola omaggio a Fabrizio De Andrè con gli Amistade

Giovedì 13 luglio alle ore 21 è in programma un nuovo appuntamento a Nonantola con i concerti organizzati da Officine Culturali.

Sul palco di Piazza Liberazione salgono gli otto musicisti di “Amistade” con il bellissimo e coinvolgente omaggio a Fabrizio De André.

Il progetto Amistade nasce a Modena nel 2022 per riproporre la discografia del cantautore genovese riscoprendo le sonorità, i ritmi e i dialetti che colorano la sua opera. Otto artisti e amici convinti sostenitori del messaggio cantato da Faber di umanità e attenzione nei confronti degli ultimi; messaggio che vogliono ricordare e far conoscere interpretando la musica del grande cantautore, con arrangiamenti che riflettono le personalità e le peculiarità dei musicisti. Il nome deriva dal titolo del brano "Disamistade", in dialetto sardo inimicizia, vendetta di sangue, declinato al suo opposto: Amistade: amicizia.