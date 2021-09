Armoniosamente, a Zocca musica barocca con il quartetto Vanvitelli

Musica barocca con il quartetto Vanvitelli per il concerto in programma sabato 4 settembre, alle 21, nella Chiesa di San Geminiano a Montetortore di Zocca, nell’ambito della rassegna “ArmoniosaMente”.

Il concerto è a ingresso libero e gratuito nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19. È necessario, quindi, presentarsi muniti di mascherina e in possesso del Green Pass ed esibirlo all’ingresso.

Il quartetto Vanvitelli è un gruppo barocco nato nel 2017 composto da Gian Andrea Guerra, violino, Nicola Brovelli, violoncello, Luigi Accardo, organo e clavicembalo, e Mauro Pinciaroli, arciliuto, musicisti che svolgono attività concertistica nei più importanti festival del settore. Il concerto che propongono a Montetortore è dedicato a quattro grandi compositori italiani di epoca barocca a partire da Alessandro Stradella, del quale eseguiranno la Sinfonia a violino, violoncello e basso n. 2, e Arcangelo Corelli, con la Sonata in Mi minore op. 5. Il programma prosegue poi con Michele Mascitti, che rappresenta un’idea del periodo napoletano del primo Settecento in un sorprendente mix con lo stile francese e che, come emerge dalla sua opera, aveva come modello di riferimento Arcangelo Corelli, e con Giovanni Somis, che con Corelli si perfezionò.

La rassegna “ArmoniosaMente”, che festeggia la sua decima edizione, è organizzata dalle associazioni Amici dell’organo “J.S. Bach” e da Cantieri d’arte, con il contributo della Regione Emilia Romagna, del Comune di Modena e del Salotto Magico. Come è ormai tradizione, la rassegna, che prosegue fino a settembre, si sviluppa in chiese, pievi e abbazie di tutto il territorio provinciale, in particolare in Appennino, ma prevede anche appuntamenti in parchi e luoghi aperti per concerti itineranti e a contatto con la natura. Al programma aderiscono i Comuni di Bastiglia, Ravarino e Castelnuovo in pianura, di Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montese, Pavullo e Riolunato in Appennino, oltre a numerose parrocchie e associazioni locali.



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...