23° concerto di Capodanno del Corpo bandistico di Castelvetro

Giovedì 6 gennaio, alle ore 17, nella chiesa parrocchiale del capoluogo si svolgerà, per il 23° anno, il tradizionale concerto di Capodanno del Corpo bandistico di Castelvetro, patrocinato dall’Amministrazione comunale e organizzato in collaborazione con la Parrocchia.

Tenuto conto della delicata situazione pandemica in atto, la chiesa sarà trattata alla stregua di un teatro, quindi con obbligo di Super green pass e mascherina ffp2, con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per agevolare la partecipazione del pubblico anche “da remoto”, il concerto sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube della Parrocchia di Castelvetro