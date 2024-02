Sul palco del Comunale 177 musicisti e cantanti per il "Concerto alla Cittadinanza di Modena"

Dopo il crescente successo degli ultimi due anni, l'ormai tradizionale Concerto alla Cittadinanza di Modena, per questo inizio di 2024, viene accolto nella prestigiosa location del Teatro Comunale Pavarotti - Freni. L'appuntamento è per domenica 4 febbraio alle ore 21.

Per questa edizione, il principale palcoscenico cittadino modenese ospitera? 177 esecutori, divisi in 110 coristi, 60 musicisti, 5 maestri e 2 voci soliste per un solenne concerto di Auguri, ad ingresso gratuito.

Si esibiranno la Banda Cittadina di Modena Andrea Ferri, i coristi della Corale Evaristo Pancaldi di Modena, la Corale Schola Cantorum di Bazzano (Bo), i coristi dell’Associazione corale Gioachino Rossini di Modena, tutte compagini musicali di lunga tradizione. Con loro i solisti Annalisa Ferrarini (in foto) soprano di Reggio Emilia e il tenore Giovanni Coletta di Modena, che vantano una lunga esperienza artistica nazionale ed internazionale.

I cinque maestri che dirigeranno il concerto sono Andrea Pedrazzi, Luca Saltini, Luca Colombini, Manuela Borghi, Pasquale Reale, anch’essi con una notevole carriera artistica .

Questo articolato team musicale è reduce dal recente grande successo ottenuto il 20 gennao ènel bellissimo Duomo di Piacenza, alla presenza di un foltissimo pubblico.

I brani proposti nel prossimo imminente concerto sono tra i piu? famosi, come la Carmen di Bizet, l’Aida e altre arie di Verdi, l’Ave Maria di Mascagni, importanti brani di Puccini, Leoncavallo, Dvorak e Gomez, insieme ad alcune colonne sonore di Morricone, per un concerto che si preannuncia vario e maestoso.

L'importante evento musicale è organizzato col Patrocinio del Comune di Modena.