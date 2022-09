“Armoniosamente”, concerto per organo e voce a Recovato

L’Ave Maria di Schubert e il “Panis Angelicus” di César Franck sono solo due dei grandi classici che il mezzosoprano Martina Debbia e l’organista Fabio Macera eseguiranno nel concerto in programma venerdì 16 settembre, alle 21, a Recovato di Castelfranco, nella chiesa di San Maurizio. L’appuntamento, a ingresso libero, fa parte del cartellone della rassegna “ArmoniosaMente”.

Il concerto propone un repertorio che parte dalla musica barocca e arriva fino all’inizio del Novecento con brani di Bernardo Pasquini, Francesco Durante, Händel, Andrea Lucchesi, Gaetano Valerj, Francesco Ferro, Camille Saint-Saëns, Pietro Morandi e, appunto, Schubert e Franck.

“ArmoniosaMente”, la rassegna che fino a settembre attraversa tutto il territorio modenese con un ricco calendario di concerti in chiese, pievi e parchi, è realizzata con la direzione artistica di Stefano Pellini e Davide Burani dalle associazioni Amici dell’organo “Johann Sebastian Bach” e Cantieri d’arte, in collaborazione con i Comuni che ospitano i concerti e con il sostegno della Fondazione di Modena, nell'ambito del Bando "Mi metto all'opera", e della Regione Emilia - Romagna.

Gli artisti

Martina Debbia ha conseguito il diploma e il biennio specialistico in canto lirico all’istituto musicale Peri di Reggio Emilia. Sin da giovanissima, si esibisce in concerto in chiese e teatri dell’Emilia Romagna, dedicandosi soprattutto al repertorio sacro e cameristico ma senza trascurare quello operistico. È artista del Coro aggiunto della Fondazione Teatro comunale di Modena e del Teatro Municipale di Piacenza. Affianca l’attività concertistica all’insegnamento.

Fabio Macera, diplomato in Organo e composizione organistica al Conservatorio di Novara, si è perfezionato in musica antica e sinfonica francese. Tiene concerti in Italia e all’estero sia in qualità di solista sia come accompagnatore di cantanti solisti, cori e strumentisti. Ha inciso diversi cd e conta al suo attivo numerosi saggi e articoli su riviste specializzate. Dal 1988 è titolare dello storico organo Serassi del Santuario del santissimo Crocifisso di Borzonasca, del quale ha seguito anche il restauro, e, dal 1996, dell’organo della basilica dei santi Gervasio e Protasio di Rapallo. È socio fondatore dell’Orchestra di Rapallo “Jean Sibelius”.