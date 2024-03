Con Grandezze & Meraviglie un concerto dedicato al compositore Domenico Scarlatti

Sabato 23 marzo alle 15.30 presso la sede modenese di Grandezze & Meraviglie in via Ganaceto 40C appuntamento con il concerto “Domenico Scarlatti. 16 Sonate”, con Stefano Innocenti al clavicembalo e l’introduzione di Riccardo Castagnetti, evento di chiusura della Giornata della Musica Antica (Early Music Day).

Domenico Scarlatti (1685-1757), sesto dei dieci figli del compositore e didatta Alessandro Scarlatti nacque a Napoli nello stesso anno di Johann Sebastian Bach e George Frideric Handel. Nonostante sia stato uno dei più importanti e prolifici compositori italiani del XVIII secolo, Scarlatti è noto soprattutto per le sue numerosissime sonate, caratterizzate per una scrittura tastieristica fortemente innovativa, ricca di contrasti e per una concezione spettacolare dell’esecuzione che si traduce sia nell’adozione di tecniche virtuosistiche sia nella ricerca sonora di una cantabilità vocale.

Stefano Innocenti, cembalista e organista, durante la sua lunga carriera ha dato concerti in tutta Europa, negli Stati Uniti, in Canada, in Brasile e in Giappone e registrato diversi cd. Dal 1970 ha insegnato organo e composizione organistica nei Conservatori di Bologna e di Parma ed è stato membro di giuria in concorsi internazionali di esecuzione, di composizione e di improvvisazione.

Riccardo Castagnetti è attualmente Marie Sk?odowska-Curie Global Post-Doctoral Fellow (Harvard University e Università di Modena e Reggio Emilia).

L’incontro è gratuito, con prenotazione consigliata tramite sito di Grandezze & Meraviglie, ed è possibile seguirlo anche in streaming sul profilo Facebook o il canale YouTube di Grandezze & Meraviglie.