“... E allora jazz”, Andrea Mingardi in concerto a Medolla

Al Teatro Facchini di Medolla appuntamento con un grande della musica italiana venerdì 1 aprile. In scena, a partire dalle 21, Andrea Mingardi con “… E allora jazz”, per la rassegna “Crossroads – Jazz e altro in Emilia Romagna”. Lo spettacolo vedrà Mingardi alle prese con il Great American Songbook, sulle orme di tanti memorabili interpreti, da Frank Sinatra a Nat King Cole, da Ella Fitzgerald a Tony Bennett. Un vero ritorno alle origini per una delle principali figure della musica pop e del cantautorato emiliani.

Dal rock degli anni adolescenziali al debutto su 45 giri nel 1962 fino all’ingresso, nello stesso anno, nella Rheno Jazz Gang (il cui clarinettista era Pupi Avati), fino ad approdare a quella che si rivela la sua vera vocazione: il rhythm & blues, che diventa l’ossatura musicale dei suoi gruppi per i decenni a venire. Accanto al successo ottenuto anche quando ha strizzato l’occhio al genere demenziale, con fortunatissime canzoni in dialetto, tante collaborazioni: da Mina ad Adriano Celentano, da Lucio Dalla agli Stadio, passando per Blues Brother, Josè Feliciano, Gianni Morandi e Franco Califano. Sul palco del Facchini, Mingardi sarà accompagnato da Emanuela Cortesi (voce), Teo Ciavarella (pianoforte), Maurizio Tirelli (tastiere e synth), Sandro Comini (trombone), Felice Del Gaudio (contrabbasso) e Lele Barbieri (batteria).

Biglietti acquistabili (15 euro intero – 13 euro ridotto) la sera del concerto alla biglietteria del Teatro Facchini a partire dalle ore 19.30 o in prevendita online su www.crossroads-it.org.

Info e prenotazioni:

tel. 0535/53850

biblioteca@comune.medolla.mo.it

ufficio.cultura@comune.medolla.mo.it