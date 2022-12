"Hosanna in the highest!", appuntamento alla Chiesa del Voto con il Concerto di Natale

Il M° Daniele Bononcini ed i suoi coristi invitano tutta la cittadinanza al Concerto di Natale 2022, che si terrà giovedì 22 dicembre alle 20.30 presso la Chiesa del Voto.

Sarà un'occasione, per il Maestro ed il Coro, per ringraziare il pubblico e i sostenitori che sono stati loro accanto soprattutto in questo ultimo periodo, per rivedersi e scambiarsi gli auguri, entrando insieme nel mistero del Natale.

Ingresso libero e gratuito. Si segnala che la prova generale di martedì 20 dicembre presso la Chiesa del Voto sarà aperta al pubblico.