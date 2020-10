Sinfonie d’autunno all’oasi San Matteo di Medolla

Si terrà sabato 3 ottobre, a partire dalle ore 17, “Sinfonie d’autunno all’Oasi San Matteo – Tra musica e cicogne…”, concerto che inaugura il mese di appuntamenti ospitati nel suggestivo contesto dell’Area di Riequilibrio Ecologico di via Rubadello a Medolla.

L’evento, organizzato dall’assessorato alle Cultura del Comune in collaborazione con l’associazione “Le Cicogne”, vedrà protagonisti “I solisti di San Valentino”: Gabriele Vincenzi (violino), Simone Benatti (violino) e Francesca Neri (violoncello). Al termine, aperitivo a offerta libera a cura dell’associazione “Le Cicogne”, con il contributo di NaturaSì Mirandola. L’iniziativa è gratuita, con ingresso contingentato fino a esaurimento posti.

In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a data da destinarsi.

A partire da lunedì 5 ottobre, e per tutti i lunedì del mese dalle 16.30 alle 17.30, all’Oasi spazio poi agli “Artisti in erba”, corso base di pittura e disegno naturalistico en plein air, dedicato ai bambini dai 7 ai 12 anni, sempre a cura dell’associazione “Le Cicogne”, in collaborazione con l’esperta d’arte Roberta Paltrinieri. Info e iscrizione obbligatoria (l’iniziativa è a pagamento) al 3282254287 (Elisa).