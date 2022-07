Dall'Ucraina a Modena, concerto classico per "Musiche sotto il cielo"

Si conclude giovedì 28 luglio alle 21 in via dei Servi 21 la rassegna “Musiche Sotto il Cielo” del Teatro Comunale di Modena con un evento straordinario che ospita l’Orchestra da Camera di Kharkiv insieme alla violinista Anastasiya Petryshak. L’orchestra d’archi, di sole donne, è formata dalle violiniste Maryna Izmalkova, Mariia Obmelko, Krystyna Ozerova, Liliia Bodnar, Elina Kulak, Nataliia Kulak, Iuliia Kvitsynska, Yana Rudenko, dai violoncelli di Viktoriia Baranova e Olha Danylchenko, dalle viole Rostislava El – Arzha e Valentyna Chuyeshov e Olena Sanzhara al contrabbasso. In programma, le popolarissime Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi e tre brani di Myroslav Skoryk: Carpathian Rhapsody “nello stile di Franz Liszt”, Danza spagnola da “The Stone Ruler” e Melodia dal film “The High Pass”. Scomparso nel 2020, Myroslav Skoryk è stato uno dei maggiori compositori ucraini contemporanei, nominato People's Artist of Ukraine e Eroe dell'Ucraina.

In un momento tragico per la città di Kharkiv e per l’intera nazione, l’ensemble tutto al femminile ha raccolto le proprie forze e la propria passione per una serie di concerti che stanno attraversando l’Italia, portando insieme alla musica un’occasione di pace e di ricostruzione. La Kharkiv Chamber Orchestra è impegnata da sempre nella promozione della musica di compositori ucraini e nella rappresentazione del loro lavoro all’estero. Nata nel 2001, grazie all’iniziativa di Yuriy Yanko, direttore principale, l’ensemble ha eseguito numerose anteprime di opere di compositori ucraini contemporanei fra cui Valentyn Syl’vestrov, Volodymyr Zubyc’kyj, Ivan Karabyc’, Jevhen Stankovy?, Myroslav Skoryk, O. Kiva, Jurij Iš?enko, Igor Š?erbakov, Hanna Gavrylec’, Karmella Cepkolenko, I. Kyrylina, O. Levkovy?, V. Hubarenko, V. Zagorcev, Ja. Vereš?agin, Zoltan Almaši, Oleksandr Šimko e altri. L’orchestra è regolarmente invitata a importanti festival in Ucraina, Germania, Austria, Francia, Stati Uniti, Cina, Polonia, Grecia, Russia, Paesi Baltici, Armenia e Georgia.

Nata in Ucraina nel 1994, Anastasiya Petryshak ha iniziato a fare concerti all’età di otto anni vincendo numerosi concorsi nazionali ed internazionali. Nel 2005 si è trasferita in Italia per proseguire gli studi di violino diventando la più giovane allieva di Salvatore Accardo con il quale ha studiato all’Accademia Walter Stauffer di Cremona per otto anni. Nel 2016 si è trasferita in Svizzera per concludere il “Master Soloist” alla “ZHdK” di Zurigo sotto la guida di Rudolf Koelman. Si è esibita in Europa, Stati Uniti, Corea del Sud, Arabia Saudita, Libano e Sud Africa, nei teatri più prestigiosi, al Quirinale e al Senato a Roma, e con rinomate orchestre e direttori come Michael Tabachnik e Gianluigi Gelmetti. Da dieci anni collabora con il tenore Andrea Bocelli. Ha inciso il suo primo CD Amato Bene con Sony Classical, registrato con gli Archi dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Biglietti, intero 15 euro, ridotto 10 euro. I biglietti online e presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010. Info www.teatrocomunalemodena.it.