Modena, il pianista Alexander Lonquich interpreta Beethoven in diretta streaming dal Teatro Comunale

L’appuntamento con la concertistica al Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena previsto per giovedì 5 novembre 2020 si terrà, nonostante la chiusura al pubblico, e sarà visibile in diretta streaming dal canale YouTube del Teatro. Il lungo programma, diviso in due parti, con inizio rispettivamente alle 17.30 e alle ore 21, prevede i cinque Concerti per pianoforte e orchestra di Ludwig van Beethoven interpretati dal noto pianista Alexander Lonquich nella doppia veste, secondo la prassi storica, di solista e direttore, qui alla guida dell’Orchestra da Camera di Mantova. La manifestazione si tiene in omaggio al 250esimo anniversario dalla nascita del grande compositore tedesco.

Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul concerto e il link video si rimanda al sito del Teatro.



Alexander Lonquich si è affermato nel 1977 quale vincitore del primo premio al Concorso Casagrande: da allora ha tenuto concerti in tutti i principali centri musicali del mondo e la sua attività lo ha visto impegnato con direttori d’orchestra quali Claudio Abbado, Ton Koopman, Emmanuel Krivine, Heinz Holliger, Sandor Vègh e molti altri. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti dalla critica internazionale quali il Diapason d’Or e il Premio Abbiati come miglior solista del 2016. Nel ruolo di direttore-solista ha collaborato, oltre che con l’Orchestra da Camera di Mantova, con la Royal Philharmonic Orchestra, la Deutsche Kammerphilarmonie, la Mahler Chamber Orchestra, l’Orchestre des Champs Elysées e la Filarmonica della Scala. Con l’Orchestra Sinfonica Nazionale RAI, in cinque differenti concerti, ha presentato l’integrale delle Sinfonie di Schubert accostate ai Concerti per pianoforte di Beethoven. Si esibisce regolarmente per l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con la quale dal 2011 collabora anche come direttore-solista. È ospite regolare di festival di rilievo internazionale tra i quali Schubertiade, Lockenhaus, Mozartwoche Salzburg in Austria, Beethovenfest Bonn e Ludwigsburger Schlossfestspielen in Germania. Tra gli impegni salienti fuori Italia, le collaborazioni con la Stuttgarter Kammerorchester, la Münchener Kammerorchester, la Camerata Salzburg. Dal 2014 è direttore principale dell’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza. Ha effettuato numerose incisioni discografiche con etichette quali EMI ed ECM.

Fondata nel 1981, l’Orchestra da Camera di Mantova vanta un’intensa attività internazionale. Nel 1997 i critici musicali italiani le hanno assegnano il Premio “Franco Abbiati” quale miglior complesso da camera.