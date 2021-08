Concerto "Racconti di cornamuse" a Superchina di Fanano

“Racconti di cornamuse”, il nuovo appuntamento con la rassegna “ArmoniosaMente” in programma a Fanano, in località Superchina, lunedì 16 agosto alle 18, non è solo un concerto, è anche il racconto del lungo percorso che questo antichissimo strumento, diffuso in tante culture diverse, ha compiuto nei suoi oltre duemila anni di vita. A guidare il pubblico alla scoperta della varietà di suoni e di atmosfere della cornamusa sarà Fabio Rinaudo, fondatore dei Birkin Tree, la più famosa formazione italiana di musica irlandese, con l’accompagnamento del chitarrista Claudio De Angeli, anche lui componente del gruppo. Chi lo desidera, potrà arrivare al luogo del concerto unendosi alla camminata di gruppo che partirà alle 16 dall’Ufficio turistico di Fanano.

Il concerto, organizzato in collaborazione con il Comune di Fanano, è a ingresso libero e gratuito, nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19 (è necessario, quindi, essere in possesso del Green pass).

Nel corso del concerto Fabio Rinaudo suonerà diversi tipi di cornamusa: la Uilleann pipes, la cornamusa irlandese, la Musette, proveniente dalla Francia centrale, la Scottish small pipes, spiegando come funziona una cornamusa e raccontando anche episodi e aneddoti della sua lunghissima carriera. Rinaudo, infatti, ha all’attivo oltre 2.700 concerti in tutta Europa, oltre a una produzione discografica notevole, a incisioni radiofoniche in Italia e all’estero, e a collaborazioni con le maggiori reti televisive. Con i Birkin Tree ha tenuto quasi duemila concerti e inciso album di successo, vantando anche numerose collaborazioni con altri artisti. Con il chitarrista Claudio De Angelis, che è anche compositore e autore di canzoni, condivide non solo l’appartenenza ai Birkin Tree ma anche ai Liguriani, gruppo che hanno fondato insieme e che si dedica alla musica tradizionale italiana, in particolare ligure e piemontese.

La rassegna “ArmoniosaMente”, che festeggia la sua decima edizione, è organizzata dalle associazioni Amici dell’organo “J.S. Bach” e da Cantieri d’arte, con il contributo della Regione Emilia Romagna, del Comune di Modena e del Salotto Magico. Come è ormai tradizione, la rassegna, che prosegue fino a settembre, si sviluppa in chiese, pievi e abbazie di tutto il territorio provinciale, in particolare in Appennino, ma prevede anche appuntamenti in parchi e luoghi aperti per concerti itineranti e a contatto con la natura. Al programma aderiscono i Comuni di Bastiglia, Ravarino e Castelnuovo in pianura, di Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montese, Pavullo e Riolunato in Appennino, oltre a numerose parrocchie e associazioni locali.