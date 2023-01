Concerto di San Geminiano: grandi protagonisti per il concerto in Duomo

Grande appuntamento in Duomo a Modena per il 28 gennaio alle ore 20,30: la Filarmonica del Teatro Comunale di Modena, le voci più acclamate del panorama lirico e le musiche di Bach, Mozart, Schubert, Rossini, Haendel, Verdi e Haydn andranno in scena per uno dei più attesi momenti celebrativi che la città dedica al Santo Patrono modenese, il Concerto di San Geminiano.

Promosso da Fondazione di Modena, con il sostegno della Camera di Commercio di Modena, BPER Banca, Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero, UniCredit, e l’organizzazione di Modenamoremio, il patrocinio del Comune di Modena, l’evento verrà trasmesso anche in diretta sulle emittenti TRC e TVQui.

Presentato da Federica Galli, il programma prevede l’esecuzione di brani di Bach, Mozart, Schubert, Rossini, Haendel, Verdi, Haydn e Caccini, che saranno eseguiti dalla Filarmonica del Teatro Comunale di Modena diretta dal Maestro Hirofumi Yoshida, e gli interventi di tre artisti che nella propria formazione hanno goduto degli insegnamenti di Raina Kabaivanska: il mezzosoprano Veronica Simeoni, il tenore Giuseppe Infantino e il soprano Aida Pascu. L’ingresso in Duomo è libero e possibile fino al pieno raggiungimento della capienza prevista.