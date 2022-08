I Sonohra sul palco dell'Arena di Ponte Alto. Apriranno il concerto di Carl Brave

Tappa outdoor per il Liberi da Sempre 3.0 Summer Tour dei Sonohra che saranno gli artisti da spalla al live della data modenese della tournée dell’artista e produttore multiplatino Carl Brave in programma venerdì 26 agosto all’area concerto Arena sul Lago di Ponte Alto, Modena.

Reduci dall’uscita radiofonica dell’inedito “Cosmopolitan” e in pieno tour promozionale del loro remake discografico degli esordi “Liberi da Sempre 3.0”, i Sonohra aggiungono una data alla loro tournée estiva. Il duo veronese dei fratelli Luca e Diego Fainello venerdì 26 agosto, dalle 20:40, aprirà il concerto del rapper e cantautore Carl Brave all’Arena sul Lago, Modena. I cancelli dell’Arena apriranno alle 20.00, mentre i biglietti per assistere al concerto sono acquistabili su https://www.ticketone.it/event/carl-brave-arena-del-lago-15165100/.

Nella scaletta dello show di apertura del duo scaligero, oltre al loro cavallo di battaglia “L’Amore” con cui 14 anni fa si aggiudicarono la vittoria sul palco dell’Ariston, ci saranno alcune hit come “Love Show” e “Liberi da sempre”.

La tournée estiva sta portando Luca e Diego ad esibirsi in tutta Italia, dopo 3 anteprime sold out, per promuovere il loro ritorno al sound delle origini con “Liberi da Sempre 3.0”, uscito lo scorso maggio e prodotto da Saifam Music, un album in cui con voci più mature e maggiore consapevolezza i Sonohra ripropongono tutte le loro hit che nel 2008, dopo il boom sanremese, li consacrarono al successo.

Il 15 luglio scorso è uscito in radio il loro nuovo singolo, l’inedito “Cosmpolitan”, una canzone che richiama gli anni Ottanta, tra sound elettronici e riff di chitarra, e racconta la generazione cresciuta con il walkman e le prime Big Babol.

Con un calendario in continuo aggiornamento consultabile sui canali ufficiali sonohraofficial, il tour proseguirà poi il 10 settembre alla No(t)te di Respiri a Forlì, l’11 settembre alla Festa della Birra Castellana di Castelfiorentino e il 23 settembre farà tappa allo Young Festival di Castelfranco Emilia.