Spira Mirabilis, a Formigine un "concerto di prova" in vista del Beethovenfest

I musicisti di Spira Mirabilis tornano a Formigine. L’appuntamento è il 30 agosto alle ore 21 all’interno dell’auditorium Spira mirabilis, dove si esibiranno in ottetto in una prova generale in vista del concerto in programma dall’1 al 9 settembre al Beethovenfest di Bonn, in Germania.

Per l’occasione il gruppo, composto da professionisti affermati provenienti da tutto il mondo, suonerà l’Ottetto in Fa Maggiore D803 di Franz Schubert e, al termine dell’appuntamento formiginese, discuterà con il pubblico dell’esibizione che apre la strada al concerto ufficiale.

Spira mirabilis non è “un’orchestra che suona senza direttore”, ma un gruppo di musicisti professionisti che vogliono studiare musica insieme. Il nome deriva da una figura geometrica la cui peculiarità è quella di risultare sempre sovrapponibile a se stessa indipendentemente dalla sua dimensione. Allo stesso modo di progetto di studio mantiene la propria identità qualsiasi sia il numero di musicisti, otto in questi caso, che vi prendono parte o il repertorio suonato.

Il gruppo ha fondato un’associazione con sede a Formigine che dal 2007 accoglie musicisti professionisti provenienti da ogni parte del mondo per studiare insieme e offrire alla comunità il frutto di questo lavoro. Sarà proprio questo l’obiettivo dell’appuntamento di fine mese in auditorium.

La prova è aperta al pubblico fino ad esaurimento posti. Per maggiori informazioni contattare Hub in Villa al numero 059 416355 o alla mail giovani@comune.formigine.mo.it.