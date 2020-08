"Una noche en Buenos Aires!", lo spettacolo musicale del BossoConcept Ensemble arriva a Modena

Una “promenade” in musica, lungo la quale le immagini sonore, ognuna caratteristica e peculiare, si susseguono di pari passo con una vertigine di libertà, per creare un disegno fatto di nuove illusioni ed entusiasmo. Così i componenti del “BossoConcept Ensemble”, in concerto al Chiostro di San Pietro a Modena giovedì 27 agosto alle 21, definiscono il loro spettacolo musicale “Una noche en Buenos Aires!”.

L’appuntamento rientra nella rassegna del Salotto Aggazzotti “Musica in Chiostro San Pietro”, nell’ambito dell’Estate modenese del Comune con sostegno di Hera e Fondazione di Modena. L’ingresso è gratuito con prenotazione consigliata a salottoaggazzotti@gmail.com o al cellulare 392 0512219. I posti sono distanziati e si rispettano le misure anti Covid, mascherina, distanziamento e disinfezione mani.

La formazione che si esibisce nel cuore storico di Modena è composta da Ivana Zecca al clarinetto, Davide Vendramin al bandoneón, Paolo Badiini al contrabbasso e l’argentino di origine italiana Jorge A. Bosso al violoncello e autore di musica originale e rielaborazioni.

“BossoConcept Ensemble”, è attivo dal 2000 sul panorama musicale nazionale e internazionale con nuove produzioni e prime esecuzioni assolute, ideate e create dal compositore e violoncellista Jorge A. Bosso (www.jorgebosso.com). I progetti sono prodotti da Serate Musicali sotto la direzione artistica di Ivana Zecca, fondatrice dell’ensemble, clarinettista, direttore d’orchestra, project manager. “BossoConcept” è una formazione poliedrica a organico variabile, dal quartetto all’orchestra. Il repertorio spazia dalla classica ai suoni di confine, musiche nuove e rivisitazioni del passato. L’ensemble vanta collaborazioni con importanti artisti e orchestre (Elisabetta Pozzi, Nada Malanima e Orchestra Sinfonica Verdi di Milano, per citarne alcune). Sono stati ospiti di numerosi festival musicali europei, accolti sempre positivamente dal pubblico e dalla critica per la loro originalità e per la particolarità dei progetti. Di recente presentazione il cofanetto cd/dvd prodotto da LimenMusic del nuovo progetto “Tangos at an exhibition!”.

“Musica in Chiostro San Pietro” del Salotto Aggazzotti nasce in collaborazione con Momus, Preludio, Acli Arte e Spettacolo, con sostegno di Comune di Modena e Regione Emila-Romagna e grazie alla disponibilità di Stefano De Pascalis, priore dei Monaci Benedettini di San Pietro. Sponsor del Salotto Aggazzotti per la rassegna sono Italpizza e Vania Franceschelli, consulente finanziaria.