Musica a Zocca: alla Chiesa del Sacro Cuore un concerto per organo e voce

Martedì 17 agosto, a Zocca, nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù, è in programma il concerto per voce e organo con il soprano Chiara Fiorani e l’organista Davide Zanasi che interpretano musiche di Bach, Rossini, Mozart, Boellmann, Puccini e Duruflè.

Il concerto, che inizia alle 21, è a ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili e nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19: è necessario, quindi, essere in possesso del Green pass e presentarsi con la mascherina.

L’appuntamento, che fa parte della rassegna “ArmoniosaMente”, vedrà protagonista anche l’organo ospitato nella chiesa, costruito dai fratelli Ruffatti di Padova, che è uno dei pochissimi strumenti a due tastiere e pedaliera presenti in Appennino ed è dotato di più di mille canne.

Gli artisti

Chiara Fiorani è un soprano drammatico di agilità. Nata nel 1984, si esibisce fin dall’età di 6 anni, cantando nel coro giovanile dell’Accademia filarmonica romana e, successivamente, della Cappella Giulia in Vaticano. Si è diplomata col massimo dei voti e la lode al corso di alto perfezionamento in canto lirico dell’Accademia Angelica Costantiniana e dell’Associazione EPTA Italy. È stato membro effettivo del corso di alto perfezionamento in canto Opera Studio dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Ha frequentato i corsi dell’Accademia Musicale Chigiana di Siena diretti da Raina Kabaivanska e Renato Bruson, e le è stata assegnata un’importante borsa di studio per talento e merito. Ha conseguito brillantemente il diploma di canto al Conservatorio dell’Aquila e si è laureata con lode nel corso di canto del biennio superiore di secondo livello tenuto dal soprano Raina Kabaivanska all’Istituto Vecchi-Tonelli di Modena.

Davide Zanasi, nato a Modena nel 1990, è organista e clavicembalista, direttore di coro e didatta. Ha studiato nei Conservatori di Parma e Bologna, dove si è diplomato con lode in Organo e composizione, in Flauto, in Direzione di coro e composizione corale. Ha seguito numerosi corsi di perfezionamento e, nel 2015 è risultato vincitore del primo premio al concorso organistico internazionale “Camponeschi-Carafa”. In qualità di organista collabora con i principali festival nazionali. Appassionato da sempre di arte organaria, si adopera per la tutela, la valorizzazione ed il restauro degli strumenti del territorio collaborando come di consulente con case organarie italiane e curando ricerche documentali. È membro del consiglio direttivo dell’associazione amici dell’organo “Johann Sebastian Bach” di Modena, e docente. Lavora energicamente alla diffusione della cultura organistica con progetti didattici rivolti ai più giovani. Insieme ad altri cinque studenti provenienti da tutto il mondo, è recentemente stato selezionato dall’Organ Academy di Haarlem come membro della Excellence Class. Appassionato e conoscitore dell’arte campanaria del territorio modenese, si adopera per la tutela e valorizzazione del patrimonio campanario storico.



