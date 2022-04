Il 25 Aprile a Concordia celebrazioni e mercato dei fiori

Il 25 aprile a Concordia si tiene per le vie del centro storico il tradizionale appuntamento con Concordia in Fiore, la mostra mercato del florovivaismo con esposizione e vendita di fiori, piante, prodotti per l’orto, articoli e attrezzature da giardino. La manifestazione ha sempre caratterizzato la primavera della Bassa modenese ed è stata fortemente voluta dall’Amministrazione comunale dopo due anni di stop forzato a causa delle restrizioni legate alla pandemia.

A Concordia in Fiore Sarà possibile trovare piante, fiori, arredi e tutto l’occorrente per trasformare la propria casa in un bellissimo giardino o per allestire gli spazi esterni come terrazzi, balconi e davanzali, ma anche per dare un tocco di colore agli ambienti interni. E non mancherà tutto il necessario per realizzare un bellissimo e rigoglioso orto.

Per quanto riguarda le celebrazioni del 25 aprile, si terrà un corteo accompagnato dalla filarmonica cittadina Giustino Diazzi che partirà alle ore 10:00 dal parco Pertini, farà tappa alla Cappella dei partigiani presso il cimitero monumentale, al parco Giuseppe Tanferri in omaggio al primo sindaco del dopoguerra, e si concluderà in piazza Gina Borellini per l’intervento conclusivo della presidente ANPI di Concordia Vezia Gallesi e dell’Amministrazione comunale.

Sempre lunedì 25 Aprile, alle ore 16:00, si terrà la celebrazione a Vallalta dove, alla presenza della filarmonica Diazzi, si terrà la sfilata con la deposizione delle corone e il discorso dell’Amministrazione comunale.