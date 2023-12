Una conferenza con LaRoseNoire per celebrare il solstizio d'inverno

Domenica 17 dicembre alle ore 15.30 presso la sede dell'Associazione Culturale LaRoseNoire si terrà "Il Dio Splendente", una conferenza del prof. Stefano Arcella, saggista, studioso dei culti gentilizi in Roma arcaica e delle spiritualità misteriche nel mondo greco-romano, con particolare attenzione ai Misteri romani di Mithra. Seguirà la celebrazione del Solstizio d’inverno condotta da Elisabeth Mantovani.



Il Dio Splendente

Un excursus sui precedenti indo-iranici del culto di Mithra, le sue successive trasformazioni in epoca ellenistica, per giungere alla sua forte romanizzazione in età imperiale romana che non è una mera modifica del culto iranico ma una “formazione nuova”.

Il testo e la conferenza ampliano l’orizzonte della ricerca su molteplici aspetti del mitraismo romano:

il rapporto con l'Orfismo e col Pitagorismo, l'incontro con la misteriosofia greca, l'influenza della filosofia di Platone nei suoi risvolti più misterici, il legame con la riforma religiosa di Zarathustra.

Il Mithraismo romano viene presentato quale passaggio dall’epoca “mitica” (che è quello di un’anima impersonale, comunitaria, quale riflesso di un “sentimento cosmico”) a una fase di “anima cosciente”,

quella di un’anima individualizzata, che cerca un rapporto intimo, personale e diretto col divino, attraverso la partecipazione ai Misteri.

Ingresso 12 euro con tessera 2024.

