Le sfide della scienza con il filosofo Matteo Pagliani

Continua il ciclo di conferenze scientifiche gratuite dell'associazione culturale inco.Scienza. L’iniziativa, che è intitolata “Scienza Confini”, si propone di valicare principalmente due barriere. In prima battuta le frontiere del mondo scientifico, con una trattazione di temi attuali e legati alla società in cui viviamo. In secondo luogo, il confine da abbattere è quello tra relatore e pubblico: con moderazioni, interviste e quiz, inco.Scienza propone un nuovo formato per raggiungere un pieno coinvolgimento e stimolare il confronto.

In questa seconda conferenza, giovedì 11 aprile alle 21, il relatore sarà il filosofo Matteo Pagliani. Rivolgendo lo sguardo al futuro, alle complesse domande e sfide che la scienza oggi ci pone di fronte nei più svariati campi, è imprescindibile considerare come la scienza stessa altro non sia che un prodotto umano, con una lunga e complessa storia alle spalle, fatta di trionfi e cadute, nonché di relazioni più o meno complicate con altre discipline quali l’etica, la filosofia, la politica. Per poterci orientare nel labirinto della contemporaneità, dove la scena è occupata soprattutto dalla tecnologia, proveremo ad utilizzare la storia della scienza come un filo d’Arianna.