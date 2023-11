Contro la violenza sulle donne la mostra della modenese Elena Alietti

Una ventina di quadri, alcuni inediti e altri che hanno ricevuto negli anni il riconoscimento in mostre di livello internazionale fra cui Montecarlo, Innsbruck, Chicago, il Louvre a Parigi, Nizza, Londra, Bruxelles, Barcellona, Miami (oltre che Roma, Napoli e Bologna): sono le opere di Elena Alietti che comporranno l’esposizione che dal 24 novembre sarà ospitata da Abitcoop presso la sede della cooperativa.

Riconosciuta artista modenese di grande sensibilità e con una perfetta conoscenza dell’acquerello, Elena Alietti si è diplomata all’Accademia di Belle Arti di Bologna nel 2010, e da allora le sue opere hanno fatto il giro del mondo, sia in Europa sia in America, riscuotendo grande apprezzamento per l’eleganza delle sue composizioni, squisitamente moderne e dipinte in forma raffinata e preziosa. Le sue opere sono state definite acquerelli con un’anima, e fra i tanti soggetti scelti dall’artista molto apprezzate sono le composizioni con i pesci, che saranno protagoniste anche dell’esposizione in Abitcoop.

“Con questa mostra, che ospiteremo per diversi mesi - spiega Simona Arletti Presidente di Abitcoop – intendiamo portare il nostro contributo in positivo alla celebrazione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: la valorizzazione del talento artistico femminile può essere un modo per contrastare l’immagine stereotipata della donna-madre, affermando che le donne possono eccellere in tutti gli ambiti, perciò vanno rispettate e valorizzate, per costruire un mondo con meno disparità di genere e meno violenza.”

L’inaugurazione della mostra nella sede di Abitcoop in via Nonantolana 520 sarà il 24 novembre alle 18.00, in presenza dell’artista. Ingresso libero.