In Duomo il concerto del coro della Cappella Musicale Lauretana

La Fondazione Cardinale Domenico Bartolucci porta un concerto straordinario nella Cattedrale di Modena il prossimo 5 aprile alle ore 21: sul palco la Cappella Musicale Lauretana - il coro polifonico della Fondazione - in occasione del ventesimo anniversario della sua istituzione. L’evento è inserito in un ciclo di manifestazioni che il coro terrà in Emilia dal 4 al 7 aprile 2024: patrocinato dalle Arcidiocesi di Bologna e Modena, la Diocesi di Parma, la Città Metropolitana di Bologna, la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Modena, il Comune di Parma, l’Ordine Costantiniano di San Giorgio, l'Associazione Amici dell'Organo di Modena, rappresenta una particolare opportunità per gli amanti della Musica Sacra di vivere un'esperienza unica ed emozionante.

Le manifestazioni sono organizzate con l' obiettivo di diffondere la Musica Sacra e preservare l'eredità artistica del Maestro Domenico Bartolucci, direttore della Cappella Musicale Pontificia Sistina per oltre 40 anni, creato poi Cardinale da Papa Benedetto XVI. La Fondazione Bartolucci, istituita a Roma nel 2003, si impegna a promuovere l'opera del Maestro e a conservare la tradizione della Musica Sacra.