"Tour nei parchi Run Different” ancora due tappe tra i parchi di Modena

Dopo le prime due tappe nel parco della Resistenza, e nel parco della Repubblica, il Tour nei parchi di Run Different si trova ora al giro di boa.

Con una partecipazione di quasi 150 presenze, ed un coinvolgimento di diversi neofiti, il Tour si appresta ora a toccare gli ultimi due parchi: il parco Novi Sad ed il parco Torrazzi.

Mercoledì 18 maggio dalle ore 19:30 infatti, il ritrovo di tutti gli amanti della corsa è previsto all’interno del parco Novi Sad con la suddivisione dei gruppi nei 4 livelli: camminatori, principianti, intermedi e avanzati.

L’allenamento dalle 20:15 alle 20:45 terminerà con una pratica finale di Yoga per runners, in collaborazione con Narayana che in questa stagione sportiva ha collaborato con Run Different promuovendo un corso di Yoga dedicato proprio ai runners.

Lunedì 23 maggio invece l’ultimo atto sarà al parco Torrazzi, con ritrovo sempre alle 19:30 accedendo al parcheggio di via Portorico.

Il Tour nei Parchi di Run Different è patrocinato dal Comune di Modena ed è sostenuto da Fabrizio Ferrari private banker Fideuram.

Nato nel settembre 2019, Run Different è una community di runners che si è velocemente evoluta ed in poco più di due anni ha coinvolto quasi 150 modenesi. Il quartier generale del progetto è allo Sport Village in via Cassiani 161 dove tutti i lunedì e mercoledì sera vengono svolte sedute di allenamento rivolte agli iscritti. Coach del progetto sono Fabio Spezzani, Alessia Boldrini, Davide Cavaliere e Federica Spezzani, tutti laureati in scienze motorie.