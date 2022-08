Teatro, un corso per giovani e adulti a Carpi a cura di Barbara Corradini

Barbara Corradini (attrice, insegnante di recitazione, regista ed esperta di comunicazione) conduce un corso di teatro che si terrà a partire dal 26 settembre ogni lunedì dalle 19.30 alle 21.30 c/o il Circolo di Cibeno Pile in via Lago d'Orta n.6 a Carpi.



Affronteremo insieme tutti gli aspetti fondamentali del teatro attraverso il training dell'attore, le tecniche della recitazione, la costruzione del personaggio e lo studio del testo teatrale. E' previsto uno spettacolo di fine corso. Lezione di prova aperta e gratuita ma con obbligo di prenotazione sabato 24 settembre dalle 16.30 alle 18. Il corso è per tutte/i e non richiede esperienze pregresse.



dizionecomunicazione@gmail.com, cell. 3384716113 oppure www.facebook.com/TeatroeComunicazione/barbaracorradini, www.facebook.com/barbaracorradini/teatroecomunicazione, instagram@teatroecomunicazione.